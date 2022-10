Torna Convivio e festeggia 30 anni

Leggi su gqitalia

(Di mercoledì 26 ottobre 2022): STORIA E MISSIONe? uno dei piu? importanti appuntamenti charity in Italia che, negli ultimi 30, insieme ad ANLAIDS Sezione Lombarda ETS, ha coinvolto piu? di 800.000 persone e raccolto fondi per piu? di 25 milioni di euro. Nato nel 1992 da un’idea di GiVersace e dal primo comitato promotore composto da Giorgio Armani, Gianfranco Ferre?, Valentino Garavani e dallo stesso Versace, la celebre mostra-mercato e? cresciuta grazie a Franca Sozzani e continua a crescere grazie all’impegno di istituzioni, aziende e brand, all’amicizia di molte persone del mondo della moda, della cultura, dello spettacolo, della creativita? e, soprattutto, grazie alla partecipazione del pubblico., in 30di storia, e? diventato un simbolo riconosciuto a livello ...