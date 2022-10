Stellantis | Uilm | rinnovo ccsl tuteli potere acquisto e confermi modello di partecipazione

(Di mercoledì 26 ottobre 2022) Torino, 26 ott. - (Adnkronos) - "Quella di oggi è una giornata molto importante poiché parte la trattativa con CnhI, Ferrari, Iveco eper ildel Contratto collettivo specifico di Lavoro, nato nel 2010 come contratto Fiat, per tre volte rinnovato nel corso anni e in scadenza al 31 dicembre". Cosi', in una nota, Rocco Palombella, segretario generale della, e Gianluca Ficco, segretario nazionaleresponsabile del settore auto, nel giorno dell'incontro all'Unione Industriali Torino per il"La tempestiva convocazione - sottolineano Palombella e Ficco - da parte delle imprese, subito dopo la ricezione della nostra piattaforma sindacale, rappresenta un segnale di per sé positivo, ma è chiaro che ci troviamo dinanzi a untanto ...

L'orientamento dellaè in comune con la Fim Cisl che alle elezioni della Rsu alloè la seconda sigla per delegati, 12, con 1.156 voti pari al 34 per cento. Commenta il segretario ...Ladiventa la prima organizzazione sindacale dello stabilimentodi Pomigliano d'Arco (Napoli) con 14 Rsa di cui un impiegato. Eletti nelle fila del sindacato dei metalmeccanici della Uil ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...Gli anni dello scomparso amministratore delegato Sergio Marchionne e del lacerante referendum del 21 giugno 2010 sono ormai definitivamente alle spalle. Il muro contro muro con in prima fila la Fiom..