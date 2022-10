Sciopero Trotta Bus | il gruppo Pd | “Decisione che non sorprende | vicini a lavoratori e sindacati”

(Di mercoledì 26 ottobre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiE’ delPd al Comune di Benevento il primo commento alla notizia (leggi qui) della proclamazione di unodeiBus: “Nonla notizia della proclamazione dellodeiBus per il prossimo 10 novembre. Diverse volte, in passato, abbiamo provato ad accendere l’attenzione su una situazione che più passava il tempo e più si aggravava. Alle nostre richieste di fare chiarezza, però, l’amministrazione reagiva con rassicurazioni e polemiche: le prime si sono rivelate inutili, le seconde stucchevoli. La verità è che la crisi dellaBus era sotto gli occhi di tutti, non la vedeva solo chi non voleva vederla. Bastava interloquire con i ...

È ormai da tempo che aspettiamo un confronto con la società, per discutere delle tante criticità, iniziando dalla regolarità dello stipendio, versamento dei contributi al fondo previdenziale ......risolte altrimenti non è escluso che lo stato di agitazione sfoci in uno, una protesta'. Il confronto, dunque c'è stato. Ma la posizione dei sindacati resta ferma. 'L'aziendadeve ... Trotta Bus, la vertenza non si sblocca e i sindacati annunciano lo sciopero Filtcgil, Fitcisl, Uiltrasporti e UglAT tenuto conto che, l’incontro avvenuto il 7 ottobre 2022 presso la Prefettura di Benevento, per espletare il tentativo di conciliazione obbligatoria non ha porta ...