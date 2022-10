Reddito di cittadinanza | Conte | «Furore ideologico contro la misura | va migliorata»

...famiglie sarà doppio Ma cosa possiamo dire in merito alle voci di corridoio che ipotizzano un pagamento dell'Assegno Unico doppio ad ottobre per le famiglie fruitrici deldi...Roma, 26 ottobre 2022 "L'unico problema è che l'ha fatto il Movimento 5 stelle. Siamo tutti d'accordo che serve uno strumento di accompagnamento al lavoro per chi non può lavorare. Cambiategli nome, ...Roma, 26 ottobre 2022 - In Aula sta parlando Giuseppe Conte quando le telecamere Rai inquadrano Giorgia Meloni intenta a commentare fra sé e sé l'intervento dell'ex presidente del consiglio e ora neo ...AGI/Vista - "L'unico problema è che l'ha fatto il Movimento 5 stelle. Siamo tutti d'accordo che serve uno strumento di accompagnamento al lavoro per chi non può lavorare. Cambiategli nome, fatelo vost ...