(Di mercoledì 26 ottobre 2022) Bergamo città. Lavori in corso per consolidare la copertura esterna. A fine gennaio il nuovo allestimento in piazza. Inpronti gli spazi interni.

L'Eco di Bergamo

Aluffi, bello e funzionale, da solo non basta infatti a contenere i numeri in crescita e così, come già annunciato a Il Messaggero dal presidente del ConsorzioSabina universitas, ...... cioè il voto a favoremaggior parte del Senato. Infatti gli eletti del entrodestra sono 116 , ma tra loro c'è Ignazio La Russa , che in quanto presidente diMadama non può votare. Sui ... Palazzo della Libertà, facciate in sicurezza entro dicembre. E in primavera i traslochi «Lo dirò con chiarezza: non c’è correlazione fra l’intensità del limite al contante e la diffusione dell’economia sommersa». Dopo il passaggio ...Alla metà degli anni ’70 del secolo scorso, l’Istituto Italiano d’Arti Grafiche donò alla Biblioteca Civica Angelo Mai di Bergamo oltre 500 titoli di riviste, pubblicate tra la seconda metà dell’Ottoc ...