LIVE Sinner-Garin 6-3 2-1 | ATP Vienna 2022 in DIRETTA | subito break di Jannik in avvio di secondo set

Leggi su oasport

(Di mercoledì 26 ottobre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI MUSETTI-RAMOS-VINOLAS A BASILEA NON PRIMA DELLE 15.00 30-40 Palla del doppio. Passante di rovescio in allungo vincente dell’azzurro! 30-30doppio fallo consecutivo del sudamericano. 30-15 Doppio fallo. 30-0 Dritto anomalo del cileno che mette in difficoltà l’avversario. 15-0 Servizio vincente. 3-1 Game. Grazie ad una prima vincenteconferma ilconquistato nel terzo gioco. 40-30 Quinto ACE di. 30-30 Insicuro lo smash dell’azzurro, malo grazia mandando il passante di dritto in corridoio. 15-30 Tocca il soffitto il lob difensivo ...