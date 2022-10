Lazio-Midtjylland | Pedro | “Il prato dell’Olimpico ci condiziona”

(Di mercoledì 26 ottobre 2022) “Lo stadio dell’Atalanta aveva unperfetto. Nell’ultima gara all’Olimpico il terreno non era messo bene, puòre il nostro gioco e il risultato”. Lo ha detto l’attaccante dellaalla vigilia del match contro ilin Europa League. Sul futuro: “Non è il momento di parlarne, pensiamo partita dopo partita, arrivare qui per me è stato speciale, siamo tutti concentrati sulla stagione”. Sul capitolo nazionale: “È difficile tornare, è passato molto tempo dall’ultima convocazione. C’è una nuova generazione che sta facendo bene”. SportFace.

FORMELLO - Con ilnon si può sbagliare, Maurizio Sarri lo sa. In ballo, all'Olimpico, ci sono punti ... prima e unica batosta di unache sta correndo fortissimo in Serie A ma che, fin ...Lo ha detto il tecnico dellaMaurizio Sarri alla vigilia del match di Europa League contro ilall'Olimpico. La squadra biancoceleste è reduce dalla grande vittoria contro l'Atalanta ...Il rendimento in Europa League è condizionato da una partita sbagliata”. Sono le parole di Maurizio Sarri, alla vigilia del match contro il Midtjylland all’Olimpico. La Lazio è reduce dalla grande ...Il tecnico della Lazio ha risposto così alle domande dei cronisti presenti in vista della sfida contro il Midtjylland: MENTALITA' "La partita di Bergamo ci può dare o togliere. Dipende dalla mentalità ...