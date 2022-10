Calciomercato.com

Commenta per primo Tutti i numeri da non perdere su Lautaro Martinez; dopo le buone prestazioni e i gol delle ultime gare, l'attaccante argentino potrebbe essere decisivo anche contro il Viktoria ...Dopotuttocorsie laterali la Juventus si ritroverà presto a dover fare delle scelte ... A qualcuno ricorda da vicino Ashley Young, visto in Italia un paio di anni fa all'(ma non certo nel ... Inter sulle spalle del Toro: i numeri di Lautaro VIDEO Il regalo del suo 42esimo compleanno Cristian Chivu lo scarta davanti alla panchina del Breda, il campo sul quale l'Inter Primavera blinda il secondo posto del girone C di Youth League ...Stankovic è stato un grande campione e protagonista dell'Inter del triplete. Ora sta per tornare al Meazza, con la Sampdoria, prima volta contro i Neroazzurri.