Ilaria | travolta e uccisa a 34 anni davanti al figlio di 5 Una famiglia distrutta

(Di mercoledì 26 ottobre 2022) Terribile fine per una giovane mamma di 34Cresci è morta a Firenze, dopo essere stata ricoverata nell’ospedale Careggi in seguito a gravissime ferite riportate in un drammatico incidente. Stando a quanto appreso, la donna è stata investita da un camper mentre si stava allontanando dal parcheggio del negozio Toys di Arezzo. L’impatto devastante è avvenuto sotto gli occhi increduli di so marito e deldi appena 5, che in quel momento era con il padre a pochi metri di distanza dalla vittima. A raccontare tutto alla polizia municipale è stato proprio il coniuge diCresci. Lei è dunque morta nel nosocomio di Firenze, dopo un paio di giorni di agonia. I medici hanno provato l’impossibile pur di tenerla in vita, ma ci sono riusciti solamente per 48 ore e poi è stato ...