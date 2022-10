Gotham Awards 2022 | le nominations | da Tár a The Inspection

Leggi su movieplayer

(Di mercoledì 26 ottobre 2022) Sono state annunciate le nomination aiche si terranno il 28 novembre al Cipriani Wall Street di New York. Angelica Ross e il direttore esecutivo delFilm & Media Institute, Jeffrey Sharp, hanno annunciato le nomination per iche si terranno il 28 novembre al Cipriani Wall Street di New York. A dominare la scena TAR con cinque nomination, come riporta Variety. A seguire con quattro troviamo Aftersun, mentre, con tre candidature arrivano subito dopo Everything Everywhere All at Once e The. Inoltre, nel corso della cerimonia, Adam Sandler e Michelle Williams riceveranno entrambi un tributo alla carriera. Queste le nomination: Breakthrough television under 40 minutes "Abbott Elementary" (ABC) "As We See It" (Amazon Prime …