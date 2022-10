Di Maria | «Tutti sognano l’Europa | ma io voglio tornare al Rosario»

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 26 ottobre 2022) Angel Di, esterno della Juventus, ha parlato ai canali ufficiali della Conmebol riguardo al suo futuro in bianconero Angel Di, esterno della Juventus, ha parlato ai canali ufficiali della Conmebol riguardo al suo futuro in bianconero. Le sue dichiarazioni: LE PAROLE – «Il mio grande sogno èCentral. Lo spero da tanto tempo, non è facile ma mi piacerebbe. I giocatori in Argentinail futuro in Europa, mentre io sogno dialCentral». L'articolo proviene da Calcio News 24.