Così l’Europa guarda con più interesse l’America Latina

(Di mercoledì 26 ottobre 2022) L’Unione europeacon piùe i Caraibi. Mentre Russia e Cina cercano di conquistare i Paesi latinoamericani, da Bruxelles ripensano la strategia nei confronti della regione, ricca di risorse e alla quale storicamenteè sempre stata legata. Jonathan Hatwell, capo della divisione per Messico, Centroamerica e i Caraibi del Servizio europeo per l’azione esterna (Seae) ha ammesso cheha dato poca attenzione, anche se strategica e necessaria, ai rapporti con la regione in termini qualitativi e quantitativi. “Ci siamo resi conto che c’è molto potenziale che non stiamo sfruttando”, ha confessato. “Vogliamo risultati concreti in termini di impegni politici, a livello commerciale, cooperazione sulla transizione verde, cambiamento climatico – ha ...