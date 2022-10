Calciomercato Juventus | furto all’Inter | Arrivabene fa infuriare Marotta

(Di mercoledì 26 ottobre 2022) La clamorosa notizia di mercato che non ti aspetti: laè piombata su un big dell’Inter, che ha aperto alla cessione. Ultime settimane di calcio giocato per i club, poi arriverà il Mondiale. Le società, nel mentre, apriranno ai dialoghi in vista delinvernale, portandosi avanti e chiudendo, magari, qualche importante trattativa: è quello che sembra stia succedendo traed Inter. LaPresseLa società bianconera, infatti, da quando Zhang jr si è appropriato delle quote di maggioranza dei nerazzurri, ha mostrato apertura ed interesse alle vedute dei milanesi. Gli ottimi rapporti tra il presidente dell’Inter e Andrea Agnelli sono, da anni, noti. E ciò ha sempre stuzzicato la fantasia dei tifosi e degli addetti ai lavori, nonostante la grandissima rivalità tra le due squadre: dopo lo scambio Vucinic–Guarin ...

Dichiarazioni che secondo più di qualcuno 'allontanano' il giocatore dalla. Non nell'immediato: come spiegato da.it, Di Maria concluderà la stagione in maglia bianconera e non ......cifre 'superate e assorbite' dai due poderosi aumenti di capitale 'attuati dalla società in piena trasparenza e rispettando alla lettera alle norme' e che 'hanno confermato la solidità della...Emozioni e rimpianti, sul prato di Lisbona, dove la Juventus perde in casa del Benfica e dice definitivamente addio alle speranze di qualificazione agli ottavi di Champions League. Al da Luz di Lisbon ...Massimiliano Allegri a fine partita appare provato, l'eliminazione e' pesante, la prima macchia nera per il mister nella fase a gironi a testimoniare che questa Juventus e' la ...