070 – Speciale Renato Zero | quante puntate | durata e quando finisce

Leggi su fattidigossip

(Di mercoledì 26 ottobre 2022)sono previste per 070 –, il concerto evento in onda su Canale 5? Ve lo diciamo subito: il concerto evento va in onda in due: la prima mercoledì 26 ottobre 2022; la seconda e ultima mercoledì 2 novembre 2022. Di seguito la programmazione nel dettaglio: Prima puntata: mercoledì 26 ottobre 2022, ore 21,40 Seconda puntata: mercoledì 2 novembre 2022, ore 21,40 Tanti esponenti della musica italiana di tutte le generazioni sono saliti sul palco con. I cantautori come Jovanotti, Diodato, Alex Britti, Claudio Baglioni, Ron, Michele Zarrillo, Fabrizio Moro, Amedeo Minghi, Morgan, Marco Masini e Diodato. Le grandi voci: Al Bano, Neri per Caso e Francesco Renga e i grandi musicisti come Stefano Bollani e ...