X Factor 2022 | giuria e talenti si preparano ai Live | le dichiarazioni

(Di martedì 25 ottobre 2022) La campanella deidi Xsuona giovedì 27 ottobre, in prima serata su Sky e in streaming su NOW. Al tavolo, Fedez, Ambra Angiolini, Dargen D’Amico e Rkomi sono pronti a far conoscere meglio idelle loro squadre tra cover e inediti mentre Francesca Michielin tiene le fila dello show al Teatro Repower di Milano. Come da tradizione, a poche ore dal via giudici eraccontano le prime impressioni di quest’avventura direttamente dal palco che hanno conquistato. Veterano al tavolo, Fedez porta aiGaia Eleonora Cipollaro (in arte Dadà), Linda e gli Omini. “Ho scelto una squadra eterogenea e se vogliamo anche con una quota sperimentale e, dal mio punto di vista, non può che essere la migliore che potessi avere”, spiega l’artista. “Siamo molto realisti e ...