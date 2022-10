Un duetto con Tiziano Ferro | il sogno diventa realtà | come partecipare

All Music Italia

Il videoclip delSam Smith su "Unholy" ha ottenuto una candidatura agli MTV European Music Awards 2022, che si svolgeranno il 13 novembre prossimo alla PSD Bank Dome di Düsseldorf, in ...La Rolls - Royce di Freddie Mercury vedi anche Queen, Brian May si commuove nelvirtualeFreddie Mercury La macchina che verrà venduta all'asta è stata ereditata dalla sorella del divo al ... Renato Zero due serate su Canale 5 con una scaletta ricca di duetti e ospiti per il suo 070 live Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per “miglioramento dell'esperienza”, “misurazione” e “targeting e pubblicità” c ...Perché in fondo, bisogna sempre essere se stessi. Lo canta in “Englishman in New York”, dove la libertà di esprimersi viene prima di tutto. Lo sa bene Sting che in 50 ...