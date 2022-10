Simeone sul rapporto con Spalletti | “È come un padre | lo fa con tutti”

(Di martedì 25 ottobre 2022) Lucianoe Giovannihanno parlato nella conferenza stampa odierna in preparazione alla partita contro i Glasgow Rangers di domani. Il match, valevole per la 5 giornata del girone A di UEFA Champions League, potrebbe consegnare agli azzurri il primo posto matematico con una giornata di anticipo. GiovanniConferenza In particolare il Cholito si è espresso sul suocon il tecnico di Certaldo, di seguito le sue parole: “Siamo un gruppo unito, umile e che merita di essere dov’è, contrariamente a quanto dice qualcuno. Possiamo contare su giocatoriRaspadori, che alza il livello tecnico della rosa, e su un grande allenatore. Il mister scherza con noi ed è affettuosoun, ma ...

Giovanni, attaccante del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport alla vigilia del match di ... In Italia e in Europa è cambiata la percezioneNapoli, c'è la consapevolezza anche da ...Leggi anche Investitomarciapiede, il messaggio di Totti per Francesco Valdiserri: "Sarai per ... E i rispettivi avvocati ( Antonio Conte e Annamaria Bernardini de Pace per lui, Alessandro...Giovanni Simeone, attaccante del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport alla vigilia del match contro i Rangers Glasgow.Durante la conferenza stampa di vigilia della partita di Champions League contro i Rangers l'attaccante argentino ha parlato del proprio adattamento in città e nella squadra ...