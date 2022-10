Raw 24 10 2022 L’ultimo atto?

Leggi su zonawrestling

(Di martedì 25 ottobre 2022) Bentornati ai lettori di ZW, la puntata di Monday Night Raw si è tenuta dallo Spectrum Center di Charlotte, North Carolina. Lo show inizia con i The Judgment Day che raggiungono il ring. La stable esalta Dominik Mysterio definendolo come il più grande Luchadores della storia. Dominik dice che loro hanno creduto in lui, nel suo talento, che Eddie Guerrero è della vecchia generazione e lui lo ha già surclassato. I The O.C lo interrompono. AJ paragona Dominik a James Ellsworth. Mentre Karl Anderson lo sfida a un match immediato. Karl Anderson vs. Finn Balor (3 / 5) Il primo match della puntata, Karl Anderson per i The O.C contro Finn Balor. La faida tra le due stable che si è rinnovata in vista del loro incontro a sei uomini che si terrà a Crown Jewel ad inizio novembre. All’esterno del ring i membri dei due team che non hanno preso parte al match si sono dati battaglia ...