Oroscopo Novembre | Scorpione

Leggi su lifeandpeople

(Di martedì 25 ottobre 2022) Life&People.it 23 ottobre – 22Per buona parte del mese Venere e Mercurio sono nel vostro segno. Siete carismatici, decisi e sicuri, ma anche più dolci, romantici e comprensivi. Nelle sfide professionali e quotidiane non siete certo dei formaggini che si sciolgono, sapete reagire con durezza e fermezza, la combattività è alle stelle, ma il pugno di ferro nasconde il guanto di velluto. Quando è il caso, vi intenerite, sapete anche essere indulgenti e disponibili. La professione è in fase propulsiva per cui è bene rendere i percorsi più rapidi e prendere decisioni senza esitare. In amore l’atmosfera è positiva, potente, romantica, eroticissima. L'articolo proviene da Life&People Magazine. was first posted on Ottobre 25, 2022 at 8:14 pm.©2019 "Life&People Magazine". Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading ...