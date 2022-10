"Nessuno deve più piangere un padre come io ho pianto il mio"

Leggi su agi

(Di martedì 25 ottobre 2022) AGI - "Perdere mio papà in circostanze così inspiegabili è statoperdere la bussola. Ma il suo ricordo è l'ago di questa stessa bussola: mi indica di vegliare su una situazione che può eessere rassettata. Nessun altro dovrà perdere la vita in quel tragitto, nessun altro dovràuna vita persa in questo modo". A parlare all'AGI è Corrado Cappello, figlio di Giuseppe, agente penitenziario che perse la vita nella tragica notte del 25 ottobre del 2019. Cappello volle andare comunque a lavoro, nonostante le condizioni proibitive e, a bordo della sua autovettura, fu trascinato dalla furia dell'acqua e del fango per l'esondazione del canale di scolo che attraversa la strada statale 115 nel siracusano. "Ma le tragedie hanno la memoria corta", afferma il figlio. "A distanza di tre anni, la messa in sicurezza di quel ...