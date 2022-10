Metro Napoli | treni della linea 1 fermi per un guasto

Il primo è un ex questore di, il secondo un ex prefetto, insomma quanto a ordine pubblico e ... 'Mai come venerdì sarebbe importante utilizzare al massimo i mezzi pubblici dallaalla ...Mattinata di passione per i passeggeri delladi: la Linea 1 è infatti completamente bloccata . Come riferiscono i colleghi di Fanpage, i viaggiatori che questa mattina si sono recati presso le stazioni della metropolitana per ...