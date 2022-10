Lotus Eletre - I prezzi e le versioni della super Suv di Hethel

Leggi su quattroruote

(Di martedì 25 ottobre 2022) Lacompie un nuovo passo avanti nel suo percorso verso l'elettrico di serie. A circa sette mesi dalla presentazionesua prima auto a batteria, la, la Casa diha svelato gli allestimenti, le specifiche tecniche e, soprattutto, idi listinonuova crossover, che in Italia partono da 98.490 euro e sfiorano i 155 mila euro per la versione più performante. Tre varianti, due motorizzazioni. La sport utility, per la quale l'azienda britannica parla di migliaia di prenotazioni già raccolte, sarà disponibile in tre differentiS edR. Le prime due - proposte, rispettivamente, a 98.490 e 124.090 euro - condividono lo stesso powertrain da 621 CV e 710 Nm, per ...