Il business dei dischi Remix

(Di martedì 25 ottobre 2022) Con sofisticate tecnologie digitali, specialisti del suono danno nuova vita a vinili storici, intervenendo sugli effetti delle singole parti ed evidenziando particolari che non erano stati valorizzati. Non vogliono snaturare il prodotto originale ma migliorarlo. E per questo sono diventati dei «must». Revolver dei Beatles come nessuno lo ha mai ascoltato prima: l’appuntamento è per il 28 ottobre quando il capolavoro del 1966 dei Fab Four tornerà nei negozi in formatoare un disco è un’operazione «magica» d’alta tecnologia che permette al tecnico del suono (in questo caso Giles Martin, figlio del leggendario produttore dei Beatles, Sir George Martin) di intervenire sugli strumenti e le voci utilizzati per incidere un album, cambiando i volumi e gli effetti sonori delle singole parti e mettendo in evidenza particolari che non erano stati ...