Gb | Sunak ricevuto da re Carlo | al via mandato da premier

(Di martedì 25 ottobre 2022) ReIII haa Buckingham Palace in veste di capo dello Stato il nuovo primo ministro Rishi, 42 anni, designato ieri con la nomina a leader del Partito Conservatore di maggioranza in ...

Re Carlo III haa Buckingham Palace in veste di capo dello Stato il nuovo primo ministro Rishi, 42 anni, designato ieri con la nomina a leader del Partito Conservatore di maggioranza in sostituzione ...Nel pomeriggio, di ieri, nel corso dell'incontro con i parlamentari Tory,ha escluso elezioni ... Ieri il presidente francese è statonella mattinata al Quirinale dal capo dello Stato ...Re Carlo III ha ricevuto a Buckingham Palace in veste di capo dello Stato il nuovo primo ministro Rishi Sunak, 42 anni, designato ieri con la nomina a leader del Partito Conservatore di maggioranza in ...Il passaggio di testimone rituale si è consumato a stretto giro, con le udienze separate della premier uscente e ora di quello entrante ...