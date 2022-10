“Cosa hanno fatto al funerale di Franco Gatti” Ora la scoperta choc sui Ricchi e Poveri

(Di martedì 25 ottobre 2022) Con la morte diun pezzo di storia della musica italiana è cambiato per sempre. Al fianco dei suoi fedeli compagni di band, Angela Brambati ed Angelo Sotgiu, l’artista scomparso ha segnato diverse generazioni con i. Ai funerali, presente anche Pupo, che ha rivelato grosso un retroscena. La cerimonia funebre ha avuto luogo lo scorso 20 ottobre, però Enzo Ghinazzi ne ha parlato solo adesso. Dopo la scomparsa del figlio Alessio,non riusciva più a fare musica come un tempo e, così, nel 2013 ha lasciato i. Erano insieme lo stesso anno, pronti ad esibirsi, quando il 22enne è stato trovato morto. Nel 2020 la reunion a Sanremo. Ma il legame tra Angela Brambati e Angelo Sotgiu e Marina Occhiena non ...

La Repubblica

prevede il consenso Il titolo resta sotto la lente nel giorno in cui si riunisce il Cda per l'... gli analisti di Equita SIMrivisto le loro stime 2022 - 2023 - 2024 ex Russia del 18% - 6% - ...... ed è per questo che è importante capirec'è nel cedolino così da poter comprendere le ragioni ...del cedolino di pensione di novembre finalmente i pensionati possono scoprire sediritto o ... San Petronio, quale facciata preferireste Ecco cosa hanno scelto i bolognesi Vuoi sapere cosa pensa il David di Michelangelo ... “Chatta col David”, il progetto di intelligenza artificiale che la Galleria dell’Accademia di Firenze ha lanciato lo scorso dicembre 2021, sul sito ...Tra i migliori titoli di giornata sul Ftse Mib c’è Banca Mediolanum. Il titolo ha chiuso la seduta a Piazza Affari con un rialzo dell'1,3% a quota 6,98 euro beneficiando del giudizio positivo conferma ...