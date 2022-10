Cina | tutti con Xi Jinping | dal Congresso del Partito comunista nasce la leadership più omogenea degli ultimi vent’anni

... in salita sui mercati (+400% circa in Europa, +300% in Asia e +90% in Usa), con una forte ...6% a/a, mentre laha registrato un incremento del 4,2% mantenendo il ruolo di maggiore ...... Stati Uniti da un lato edall'altro. Per svoltare le risorse ci sono, grazie al Piano ...Iannaccone Cosa pensa il nuovo ministro della Salute di vaccini e green pass di Kevin Carboni Abbiamo...(Adnkronos) – Crescono i timori per Taiwan. Aumentano dopo le ‘purghe’ di Xi Jinping, circondato da fedelissimi ai vertici del Partito comunista cinese. Preoccupazioni in crescita al pari degli ‘allar ...Caro direttore, mettiamo il naso fuori casa per cogliere problemi che incidono sulle nostre prospettive di vita. Prendendola da lontano: - in Cina Xi Jinping è stato “eletto” per la 3° volta di fila.