“Capezzone fascista” | delirio delle zecche alla Sapienza

(Di martedì 25 ottobre 2022) Quando ero un liceale, a cavallo tra i ’70 e gli ’80, liceo classico Carducci di via Beroldo a Milano, a due passi da piazzale Loreto, tradizione resistenziale, il liceo più proletario della grande città, le assemblee infuriavano ogni settimana e c’era sempre un ottimo pretesto; a dettare legge erano, come sempre, i figli dei ricchi che più erano ricchi e più invitavano a “capire le ragioniBrigate Rosse” che intanto facevano fuori Moro e i cinque della scorta. C’era anche uno, rampollo di una famosa dinastia dolciaria, che faceva il giro dei corridoi e strappava via i manifesti dei ciellini, i riformisti, tutti tranne i maoisti che pretendeva di rappresentare. Io ignoro che fine abbia fatto, ma, se è vivo, sarà sicuramente un borghese, erede dell’impero di famiglia, che sfrutta le maestranze con gli stessi metodi di quando buttava giù i dazebao. E avrà generato ...