Tottenham | i tifosi chiedono l’esonero di Conte

(Di lunedì 24 ottobre 2022) Tre sconfitte nel mese di ottobre per ile isui socialdel tecnico, AntonioÉ stato un mese difficile per il, che in questo ottobre ha perso tre partite su sette disputate. La sconfitta con il Newcastle in particolare ha scatenato la rabbia dei, che sui social sono arrivati a chiedere le dimissioni di. «è una vergogna», «Abbiamo alcuni dei migliori giocatori di calcio del mondo e lui chiede loro di giocare come Burnley. Ma gioca per vincere, s*****o», «É una disgrazia» alcuni dei commenti più accaldati. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Tre sconfitte nel mese di ottobre per ile isui social chiedono l'esonero del tecnico, Antonio Conte É stato un mese difficile per il, che in questo ottobre ha perso tre partite su sette disputate. La sconfitta ......del. Dopo la clamorosa sconfitta contro il Newcastle, la terza in sette partite a ottobre, il tecnico leccese non è più saldo sulla panchina degli Spurs, almeno secondo alcuniche ...window.TursiopeQueue = window.TursiopeQueue|| []; window.TursiopeQueue.push (function (DH5) { /** base init **/ var player = new DH5 (document.getElementById ('ym-ebee1bcc-5757-8027-95ce-5176abdaac ...Momento difficile per Antonio Conte ed il suo Tottenham: la seconda sconfitta consecutiva in pochi giorni ha ridato fiato ai critici ...