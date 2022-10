Torna Destination Work | l’iniziativa digitale e gratuita dedicata a orientamento | formazione e lavoro di Gi Group Holding

(Di lunedì 24 ottobre 2022) Quest’anno l’appuntamento con il mondo deldella prima multinazionale italiana delapre le porte, virtualmente, il 24 ottobre e si rivolge a tutto il panorama di lavoratori e candidati grazie al coinvolgimento dei diversi brand del Gruppo. Il progetto, oltre ad ospitare webinar e contenuti di approfondimento sul mondo del, consente anche di fissare sessioni one to one con un esperto HR di Giper una consulenza personalizzata in ambito lavorativo. Le registrazioni sono aperte dal 17 ottobre: https://bit.ly/3T4Akl5 Milano, 17 ottobre 2022 – Dopo il successo della passata edizione che ha visto oltre mille iscritti, dal 24 al 28 ottobre Gi, la prima multinazionale italiana del...

Corriere del Vino

É uno spazio fisico di 7000 mq con vista su Manhattan, nel più popolatomall degli USA, American Dream. want - ITA si pone come obiettivo la presentazione delle eccellenze italiane in un ......attività interessanti e divertimento per tutti " Tutte le informazioni VARESE - Varese... SAGRE E CASTAGNATE SOMMA LOMBARDO - A Somma Lombardola castagnata dello Sci Club Assi. ... Torna a Livorno Wine Destinations Italia Dal 24 al 28 ottobre Gi Group Holding torna con l’iniziativa digitale e gratuita dedicata a orientamento, formazione e lavoro.Il Lago di Como torna protagonista del mondo del golf con l’evento organizzato all’interno di IGTM Roma in collaborazione con ENIT. Ad illustrare il rinnovato progetto Lake Como Golf Destination sono ...