Sovranità tecnologica e un piano nazionale per l’agricoltura | i programmi di Urso e Lollobrigida

(Di lunedì 24 ottobre 2022) Il Ministero dello Sviluppo economico cambia nome e diventa ministero delle Imprese e del Made in Italy. Quello dello delle Politiche agricole si chiamerà dele dellaalimentare. Alla guida ci saranno due fedelissimi della neo premier Giorgia Meloni: Adolfoe Francesco, che di Meloni è anche il cognato. «Abbiamo l’ambizione di farne la casa dell’impresa italiana, per aiutare il Made in Italy a trovare sempre più spazio nel mondo, e concretizzare l’apprezzamento che si sente dappertutto per le produzioni italiane», dicein due interviste a La Stampa e Corriere. Senatore di Fratelli d’Italia, finora a capo del Copasir, che ha molto insistito sulla difesa dellacontro le acquisizioni da parte di Russia e ...