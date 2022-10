Rt sospende anchorman che voleva bruciare bimbi ucraini

Agenzia ANSA

La tv russa RT (ex Russia Today) ha sospeso l'anchorman Anton Krasovsky in seguito alle sue dichiarazioni che incitavano alla violenza contro la popolazione ucraina: lo ha reso noto su Twitter la capo redattrice dell'emittente, Margarita Simonyan. I bambini ucraini «Andrebbero annegati o bruciati». Anche in tempi di guerra la crudeltà ha un limite. Anche la violenza verbale. Soprattutto - ma non solo - se riguarda ...