Mentre le parenti acquisite inglesi girano in cappotto a Londra

(Di lunedì 24 ottobre 2022) Meghan Markle ha sicuramente fatto bene a tornare in California: se non altro gode di un clima mite e sereno per gran parte dell’anno. Tutto il contrario di, dove l’ex attrice ha vissuto nei due anni da working royal. Così,l’Europa del nord è già infagottata nei cappotti, la duchessa di Sussex fa shopping a Montecito, dove vive, con look assolutamente estivi. Leggi anche › Meghan Markle sulla cover di Variety (e spiazza ancora) › Il royal look del giorno. Meghan Markle e la T-shirt per le donne iraniane › Meghan Markle attacca: «La mia prima esperienza in tv? Mi trattavano da stupida» ...