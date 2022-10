La Stampa

'Cosa aspettarsi dal governo' È la domanda che Barbara Palombelli pone'ex direttore ... 'Mi aspetto uncorretto, ......e in termini di analisi sia delle proposte oggetto di...volte a sostenere economicamente famiglie e imprese in relazione'... rivolgo un augurio speciale a Giorgia, prima donna a ... Meloni all’esame dell’aula: numeri blindati e discorso programmatico per l’intera legislatura