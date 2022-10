Lupi a Todi aggrediscono e dilaniano dieci alpaca del Leo Wild Park

(Di lunedì 24 ottobre 2022) Danni per 50mila euro, oltre alla vanificazione di un lavoro durato 8 anni. "Non bastano le recinzioni. Chiediamo tutela e sostegno dalle istituzioni"

24 Ottobre 2022 Animali , Breaking News , CronacaScrive in un comunicato il consigliere comunale, Jacopodel Movimento 5 Stelle Sulmona. 'E' un ... ma per restare tra i nostri confini, il lungomare di Napoli o città virtuose come Aosta,, ...Danni per 50mila euro, oltre alla vanificazione di un lavoro durato 8 anni. "Non bastano le recinzioni. Chiediamo tutela e sostegno dalle istituzioni" ...Notte da lupi al Leo Wild Park, il parco di Collevalenza a pochi chilometri dal centro di Todi all’interno della riserva Todini, dove sono stati uccisi una dozzina di alpaca da un branco di lupi. A da ...