LIVE Sassuolo - Verona | segui la diretta con noi

La sfida al Mapei Stadium trae Verona chiude l'undicesima giornata di campionato. Segui con noi la cronaca in diretta cliccando sul link qui ...Al Mapei Stadium, il match valido per la 11ª giornata di Serie A 2022/2023 trae Verona: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAl Mapei Stadium,e Verona si affrontano nel match valido per la 11ª giornata della Serie A 2022/23. SintesiVerona 0 - 1 MOVIOLA 1 - È iniziata la partita ...Prima dell’inizio di Sassuolo–Hellas Verona è intervenuto ai microfoni di DAZN il difensore dei neroverdi, Kaan Ayhan. Il numero 5 si è soffermato sull’ultimo match perso contro l’Atalanta per 2 a 1: ...La sfida al Mapei Stadium tra Sassuolo e Verona chiude l’undicesima giornata di campionato. Segui con noi la cronaca in diretta cliccando sul link qui sotto. Sassuolo-Verona, clicca qui per la diretta ...