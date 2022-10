Il Notiziario

'Da qui - spiega Giovanni nei sotterranei - sono scomparsee fibule'. Indica il varco dove ... E come dal ventre della balena di Giona, ifurono un bel giorno cacciati fuori dal custode: '...In realtà, molte zone di Terra di lavoro sono facile preda deid'arte. Nei pressi dell'Anfiteatro di Santa Maria Capua Vetere erano esposte, qualche anno fa,di volti, corpi in marmo, ... Ladri di sculture al cimitero di Caronno: "Vergogna!" Al momento risultano sparite due sculture della Madonna, un grosso vaso e altri oggetti in rame. Ladri di sculture al cimitero: manca un custode Polemiche perché non c’è un custode: “In questo ...I ladri hanno portato via una scultura di bronzo del valore di mille e cinquecento euro. I carabinieri indagano per risalire agli autori ...