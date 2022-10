(Di lunedì 24 ottobre 2022) Ladihato ai componenti del Consiglio d’amministrazione dellal’avviso di conclusione delle, iniziate nel 2021, per i reati di falso nellesociali erivolte al mercato, trattandosi di una società quotata in Borsa. Lo comunica in una nota iltore capo diAnna Maria Loreto. Secondo l’accusa sarebbero stati alterati bilanci quale conseguenza “di un anomalo ricorso ad operazioni di scambio dei diritti alle prestazioni sportive di un elevato numero di atleti, operazioni, per altro, nel complesso distoniche nel panorama nazionale”. SportFace.

SPORTFACE.IT

...da parte dell' Inter e del suo presidente Zhang e di chi ha messo in giro queste notizie". ... il presidente si lancia all'attacco delle big: "La mia Fiorentina è ius regola,e Inter no", ...... "Fiore era una persona onesta intellettualmente e moralmente, non si è mai nascosto sotto... in occasione della vittoria dellaper la sua prima Coppa dei Campioni, un bagno di sangue ... Juventus, false comunicazioni: Procura di Torino notifica a Cda chiusura indagini preliminari Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...La Juventus di Massimiliano Allegri vola allo stadio Da Luz di Lisbona per sfidare il Benfica nella quinta giornata della fase a gironi di Champions League con l’obiettivo di ottenere i tre punti.