Il demone Pachamama e i complottari

(Di lunedì 24 ottobre 2022) C’è un video che ci è stato segnalato e che è possibile sbufalare in poco tempo, un video che attacca la Chiesa cattolica e in particolar modo Papa Francesco, detestato da una certa frangia complottara italiana. Il video è questo: La parte in cui viene mostrato Papa Bergoglio e, circolettata di rosso, quella che pare una barchetta con sopra la statua di, risale al 2019: Era il sinodo dei vescovi della regione Panamazzonica, svoltosi a Roma dal 6 al 27 ottobre 2019. Durante una delle manifestazioni, come si vede appunto nell’immagine, il Papa ha parlato di fronte a questa statua di, che è stata anche benedetta dal Papa insieme agli altri oggetti portati al sinodo e che si vedono di sfuggita nel video. La statua di, però, non è piaciuta ad alcuni cattolici conservatori che l’hanno vista come una ...

