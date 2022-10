Agenzia ANSA

Le incertezze sulle strategie economiche della Cina, all'indomani del terzo mandato affidato al presidente Xi Jinping alla guida del Partito comunista, affondano ladiKong: l'indice Hang Seng cede il 4,22%, a 15.526,82 punti, scivolando ai minimi degli ultimi 13 anni. .In forte ribasso l'indice Hang Seng che riporta una forte discesa dell'1,95% a quota 15.894,75 in apertura. Borsa: Hong Kong affonda a -4,22%, a minimi ultimi 13 anni - Ultima Ora Tra luglio e settembre l’economia della Repubblica Popolare è cresciuta del 3,9%. In calo i future di Londra dopo il ritiro di Johnson dalla corsa per Downing Street ...Le incertezze sulle strategie economiche della Cina, all'indomani del terzo mandato affidato al presidente Xi Jinping alla guida del Partito comunista, affondano la Borsa di Hong Kong: l'indice Hang S ...