Anziana esce per andare a fare la spesa ma non torna più a casa | è allarme per la sorte di Maddalena

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 24 ottobre 2022) Ha preso il suo carrellino perlaed è uscita di, come tante altre volte. Si è allontanata a piedi dalla sua abitazione in via Emilia, a Cecchina, per raggiungere il supermercato. Ma non è maita aPoggetti (detta Nena) è sparita da questa mattina alle10:00 e la preoccupazione per la suaè altissima. L’appello per ritrovareA diramare l’il nipote, Gabriele D’Onorio, attraverso un post pubblicato su Facebook. L’uomo chiede aiuto per ritrovare la zia. “Oggi alle ore 10 abbiamo perso le tracce di mia ziaPoggetti (detta Nena), uscita a piedi diquesta mattina nella zona di Cecchina (via Emilia ) per ...