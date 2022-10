Antonino Spinalbese allibito | “Ma questa davvero fa?” | Il confronto diventa surreale VIDEO

Anche Helena Prestes , ex flirt di, potrebbe essere un volto nuovo del cast; Teresa Langella, invece, non sarebbe prevista. © RIPRODUZIONE VIETATAIn particolare si è soffermato su Giaele bollata come la stuzzicatrice' ufficiale di. 'Va in onda un lungo pezzo sulle lacrime di Giaele che dice 'Non so come fare, se mio marito ...Antonino Spinalbese ha detto la sua su Edoardo Donnamaria, elencando alcuni atteggiamenti ambigui tenuti nella casa del Grande Fratello Vip. In questo ...Tentativo di pace tra Nikita Pelizon e Wilma Goich al Grande Fratello Vip, dopo la discussione dei giorni scorso nata per questioni legate al cibo.