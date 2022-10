Antonella Clerici spiega l’atteggiamento di Lorenzo Biagiarelli | “L’avrebbe fatto anche con me”

Leggi su ultimenotizieflash

(Di lunedì 24 ottobre 2022)si mette in mezzo trae tutte le critiche ricevute per l’ultima esibizione a Ballando con le Stelle, per il suo atteggiamento. La conduttrice era già intervenuta ieri sui social a difesa dima nello studio di E’ sempre mezzogiorno dedica qualche minuto alla querelle ammettendo che un po’ di pepe serve sempre in un programma come il dance di show di Milly Carlucci. Giustificama tra le righe riescea rimproverarlo.mostra le immagini di sabato sera, il ballo con Anastasia Kuzmina e ammette che così sfigurato in volto non l’ha mai visto, aveva un’espressione che non è la sua.parte col piede giusto, ...