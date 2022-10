Aereo finisce fuori pista | l' atterraggio è disastroso

(Di lunedì 24 ottobre 2022) Undella Korean Air è finito, dopo due tentativi dia causa del maltempo, all'aeroporto di Mactan, nelle Filippine. Non sono stati segnalati feriti tra gli 11 membri dell'equipaggio e 162 passeggeri che hanno dovuto utilizzare gli scivoli di emergenza per uscire dall'aeromobile. Gravemente danneggiato il ventre anteriore del velivolo.

