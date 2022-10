Ultime Notizie – Editoria e innovazione | l’Adnkronos entra nel Metaverso

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di domenica 23 ottobre 2022) Il modo migliore per valorizzare quasi sessant’anni di storia è guardare al futuro.lo fa nello stesso modo con cui ha affrontato tutta la sua storia, sperimentando nuove strade e scommettendo sull’. Oggi, essere coerenti con la sua identità vuol dire scegliere il campo di gioco che meglio si adatta a queste esigenze. Il, ideato da Mark Zuckerberg, è lo spazio ideale per concretizzare queste aspirazioni, è il progetto più ambizioso, tecnologicamente più evoluto, e può contare su un pubblico già consolidato. Anche l’intuizione del fondatore di Facebook ha vissuto una costante evoluzione, fin dalla sua prima apparizione e successivamente con un cambio di prospettiva sostanziale. Pensato inizialmente per il mondo consumer, ilsta trovando più rapida diffusione nel mondo ...