(Di domenica 23 ottobre 2022) Dario, ex difensore del, ha elogiato Paolosia comeche come dirigente. Queste le dichiarazioni

Pianeta Milan

...Milan Primavera di Ignazio Abate si ferma in casa contro l'Empoli sotto gli occhi di Paolo... 68' Barsi (E) Milan: Nava, Coubis, Bozzolan,, Gala, Traore, Lazetic (dal 70' Bartesaghi), ......wyscout per l'analisi dei calciatori da porre all'attenzione del club e di Massara e Paolo... Tra i vari osservatori presenti nel Milan ci sono anche gli ex giocatori rossoneri Darioe ... Simic: “Maldini grande persona e capitano. Prova amore per il Milan” Dario Simic, doppio ex di Milan e Dinamo Zagabria, è stato intervistato in vista della sfida di Champions di questo martedì contro i croati. Queste le sue dichiarazioni a Milan ...