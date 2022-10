Quando Einaudi fece pubblicare a Primo Levi le sue “Storie naturali” con uno pseudonimo | il libro “specchio” dell’autore “centauro”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 23 ottobre 2022) Per Lucrezio, animo educato alla scuola dell’epicureismo, i centauri sono esseri leggendari mai esistiti. Già, la loro natura ibrida, metà cavallo e metà uomo, suggerisce l’impossibilità di un simile connubio bestiale, che il poeta-scienziato rigetta, nel Vdel De rerum natura, sulla base di considerazioni estremamente moderne. «Quanto ai Centauri, – si legge nella nuova traduzione della Natura delle cose, edita da Mondadori (2022) per le cure di Milo De Angelis – non sono mai esistiti. In nessun tempo / possono esistere creature di duplice natura e di duplice corpo, / composte da un insieme inconciliabile di membra eterogenee / che pretende di far coesistere due nature totalmente diverse». La figura delnon sarà materia di scienza, eppure la sua capacità evocativa ha risvegliato la penna di molti scrittori contemporanei che hanno voluto ...