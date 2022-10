leggo.it

Forti di un successo internazionale, iospiti del programma Say Waad a Radio Deejay , hanno raccontato alcuni aneddoti che li hanno portati a confrontarsi con personaggi dello show business mondiale, tra cui Madonna . Uno dei ...La prima è conosciuta ai più come la compagna del front - man dei, ma è anche un'attivista ... L'ultima coppia in gara èformata da Maria Rosa Petolicchio e Andrea Di Piero , entrambi ... Maneskin, quella notte a casa di Madonna: «Ecco com'è andata. Ci disse: sono una vostra fan» Forti di un successo internazionale, i Maneskin ospiti del programma Say Waad a Radio Deejay, hanno raccontato alcuni aneddoti che li hanno portati a confrontarsi con personaggi dello show ...Damiano David ha stupito i fan con una confessione inaspettata. Il cantante dei Maneskin ha rivelato di avere dei gusti un po' strani.