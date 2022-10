LIVE MotoGP | GP Malesia 2022 in DIRETTA | si parte alle 9 00 | incombe il rischio pioggia

(Di domenica 23 ottobre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA8.20 Il pilota più vincente in assoluto nel GP diè Valentino Rossi, capace di imporsi ben 6 volte (2001, 2003, 2004, 2006, 2008, 2010). Sono invece solamente due i centauri in attività ad aver già primeggiato a Sepang. Si tratta di Marc Marquez (2014, 2018) e Maverick Viñales (2019). 8.16 La classifica del Mondialea due gare dal termine: 1. Francesco Bagnaia (Ducati) 233 2. Fabio Quartararo (Yamaha) 219 3. Aleix Espargarò (Aprilia) 2064. Enea Bastianini (Ducati) 1915. Jack Miller (Ducati) 179 6. Brad Binder (KTM) 1607. Johann Zarco (Ducati) 159 8. Alex Rins (Suzuki) 137 9. Jorge Martin (Ducati) 136 10. Miguel Oira (KTM) 135 11. Maverick Vinales (Aprilia) 12212. Luca Marini (Ducati) 111 13. Marc Marquez (Honda) 104 14. Marco Bezzecchi (Ducati) 93 15. Joan Mir ...

Diretta/ Garae streaming video: vincitore e podio (GP Malesia 2022) Dobbiamo allora fare i seguenti calcoli: Pecco Bagnaia per essere campione del Mondo deve guadagnare 11 punti su ...... Sky Sporte in streaming su NOW Laè pronta a vivere il penultimo atto della stagione: il GP Malesia èsu Sky Sport Uno, Sky Sporte in streaming su NOW dalle 9 del ...In arrivo un fine settimana ricco di emozioni per i motori su Sky. Fino a domenica 23 ottobre, appuntamento in diretta esclusiva su Sky e in ...Penultimo appuntamento con il mondiale con Pecco Bagnaia che potrebbe laurearsi campione del mondo con una gara di anrticipo, Quartararo permettendo ...