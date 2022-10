L' italiano dei giovani | nessun linguaggio è ' scrauso'

La Voce di New York

... dove si scopre - riassumendo brutalmente - che il governovuole 4 milioni dalle vittime del terremoto', scrive il Fatto. 'Deve aggiungersi la responsabilità a caricoproprietari dell'...... testa serena (crisi di mezzo panico a parte ma si sa: salire in fretta può scatenare giramenti di testa), condizione fisica perfetta: Lorenzo è oggi il giocatore più completo del tennis, al ... Con Vera Gheno l'italiano dei giovani va in scena a Washington DC VENEZIA - Ha augurato in bocca al lupo ai nuovi ministri ricorrendo a un famoso detto veneziano: duri i banchi! Che vuol dire tenere duro, non arrendersi, non farsi abbattere dalle ...Consapevole dell’occasione storica che aveva di fronte, Giorgia Meloni ha centrato il traguardo in palio nel voto del 25 settembre: diventare la prima donna presidente del Consiglio e dar vita in fret ...