Lazio | Milinkovic Savic | «Giocare da capitano da una motivazione in più»

(Di domenica 23 ottobre 2022) Le parole didopo la vittoria dellasull’Atalanta: «Siamo venuti qua solo con un’idea: vincere» Per i microfoni diStyle Radio, èa commentare la gara contro l’Atalanta. Le sue parole: FASCIA – «con la fascia dimi dà qualchein più. Meglio però quando c’è Ciro, ci ha scritto subito appena siamo rientrati in spogliatoio, è orgoglioso di tutta la squadra. Ci ha detto che abbiamo fatto una bella partita, portiamo a casa 3 punti meritati». GARA – «Siamo venuti qua solo con un’idea: vincere. L’abbiamo preparata bene, portiamo a casa una bella vittoria e la dedichiamo al nostro Boss (Radu, ndr). L’Atalanta non ha mai perso, noi abbiamo fatto un’ottima partita: è stata perfetta. ...

Ammoniti: Okoli, Soppy, Cataldi,- Savic. Angoli: 8 - 5 per la. BERGAMO. Lasenza Immobile detta legge in casa dell'Atalanta. I laziali del falso nueve dominano a lungo specie ...- Possibile chance per Cancellieri da falso nove.- Savic dovrebbe partire titolare, mentre Marcos Antonio scalpita in cabina di regia al posto di Cataldi. Non ci sarà Manuel Lazzari,...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...